Posof'ta Kar Nedeniyle Eğitim Tatil

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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ulaşımı aksattığını ifade etti.

İlçe merkezi ve köylerdeki okulları tatil etme kararı aldıklarını belirten Kestioğlu, "Kar özellikle akşam saatlerinde etkisini attırdı. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm okullar yarın tatil edildi." dedi.

Kestioğlu, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını belirtti.