Posof'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

KAR yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda TIR, yol kenarına park ederek karın temizlenmesini bekledi.

Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar yağışının yanı sıra sisin de yoğun olduğu geçitte çok sayıda TIR, yolda kaldı. Yolun kenarına park eden araç sürücüleri, iş makinelerinin temizliğini bekledi. Ardahan istikametinden Gürcistan'a giden çok sayıda TIR sürücüsü, Ilgar dağı Seyitveren köyü yaylası mevkiinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF (ARDAHAN),