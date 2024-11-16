Posof\'ta Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

Güncel

Ardahan'ın Posof ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Levent Ö. idaresindeki 35 AIE 063 plakalı otomobil, Posof- Damal kara yolunun Soğuk Pınar mevkisinde, Erkan D'nin kullandığı 48 U 6084 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.S, H.A, G.A, Y.A, D.D.A. ve E.D. yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan ve Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.