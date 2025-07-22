Postallı Köyü\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Postallı Barajı mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.
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