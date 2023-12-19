POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizmde sürdürülebilirlik ve kadın iş gücüne ağırlık vereceklerini söyledi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizmde sürdürülebilirlik, sektörde kadın iş gücü ve personel istihdamı konularına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.

POYD geleneksel sezon gala gecesi, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Saatçioğlu, gecede yaptığı konuşmada, turizmde başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Dernek olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki ilk yıl POYD Yönetimi olarak son dönemde yaşamış olduğumuz personel istihdamı, kalifiye personel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un özellikle üzerinde durmuş olduğu turizmde sürdürülebilirlik hakkındaki konulara ağırlık vereceğiz. Sektörümüzdeki kadın iş gücünü daha da artırıp, fırsat eşitliğini sağlamak önemli hedeflerimizden bir tanesi olacak."

Gecede turizm çalışmalarına katkıda bulunanlara ve sponsorlara plaket verildi.