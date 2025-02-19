POYD Sezon Öncesi Tedbirleri Değerlendirdi - Son Dakika
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POYD Sezon Öncesi Tedbirleri Değerlendirdi

POYD, otel güvenliği için eğitim ve denetimlerin önemine dikkat çekerek 2025 hedeflerini belirledi.

19.02.2025 16:17
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, sezon öncesi turizm tesislerinde alınması gereken tedbirleri değerlendirdi.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen aylık toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün çok iyi geçen bir yılı geride bıraktığını ve 2025 için çalışmalara başladığını söyledi.

Sektör olarak bu yıl da yeni rekora imza atmak istediklerini belirten Saatçioğlu, bunun için sektörün her açıdan sezona hazır olması gerektiğini kaydetti.

Kartalkaya'daki otel yangınını hatırlatan Saatçioğlu, otel yöneticileri ve çalışanların, her an her şeye hazırlıklı olması ve hızlı müdahale konusunda kendilerini eğitmesinin önemini vurguladı.

Kurumların yaptığı denetimlerin dışında otel yönetimlerinin de çalışanlarıyla eksiklikleri sık sık gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Turizmciler olarak sürekli belediyeler, valilik, itfaiye tarafından denetleniyoruz. Ama bu denetimler bizi rehavete düşürmemeli. Biz de denetimleri sık sık gündemde tutmalıyız. 3 ya da 4 ayda bir kendi içimizde de denetimleri yapmalıyız. Çünkü biz sadece ekonomik bir faaliyet içinde değiliz. Aynı zamanda misafirlerimizin can ve mal güvenlikleri, ana sorumluluklarımızdan bir tanesi."

Saatçioğlu, teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesini isteyerek, "Altyapı ne kadar iyi olursa olsun çalışanlar eğitimli ve bilinçli olmalı. Olası bir olumsuzlukta en hızlı ve bilinçli müdahale konusunda personel eğitilmeli. Her zaman kendi iç denetimimizi yapmamız, sorgulamamız ve iyileştirmemiz gerekiyor. Yangın, deprem, zehirlenme gibi konularda neler yapmamız gerektiğini gündemde tutmamız lazım." dedi.

Özellikle belli dönem açık, belli dönem kapalı kalan otellerde ciddi sıkıntılar yaşanabildiğine işaret eden Saatçioğlu, bir dönem kapalı kalan otellerde fark etmeden bazı sistemlerin devre dışı kalabildiğini, bunu önlemek için tesisin sıfırdan açılıyormuş gibi işlemlere tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Saatçioğlu, personel eğitimlerinin de her dönem yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Turizm, Son Dakika

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