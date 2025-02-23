Poyraz'ın Futbol Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Poyraz'ın Futbol Hayali

Skolyozla mücadele eden Poyraz, ampute futbol takımıyla Türkiye Milli Takımı hayalini sürdürüyor.

23.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da skolyoz hastalığı nedeniyle bir bacağını kullanamayan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen lise öğrencisi Poyraz Kamil Akyıldız, futbolcu olma hayalini Pendik Ampute Futbol Takımı'nda sürdürüyor ve Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nda oynamayı hedefliyor.

Beykoz'un Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Akyıldız, skolyoz hastalığı nedeniyle sağ bacağını kullanamaması ve koltuk değneğiyle yürüyebilmesine rağmen futbol sevdasından vazgeçmedi.

Lise eğitimi gördüğü okuldaki rehber öğretmeni Burcu Aslan, Akyıldız'ın futbola olan sevgisini görünce onun top oynayabileceği takım arayışına girdi. Pendik Ampute Futbol Takımı'na ulaşan Aslan, Akyıldız'ın ailesiyle görüştü.

Anne Narin Yardımcı, çocuğunun hayaline kavuşması için oğluyla beraber Pendik'e taşındı.

Pendik Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen Akyıldız, şimdi ise Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nda oynama hayalini kuruyor.

Gheorghe Hagi ve Barış Alper Yılmaz'a hayran

Yaşam mücadelesini ve hayallerini AA muhabirine anlatan Poyraz Kamil Akyıldız, küçüklüğünden beri futbolu çok sevdiğini ve hiçbir zaman bırakmak istemediğini söyledi.

Engellilerin sporla iç içe olduğu zaman daha mutlu olduğunu dile getiren Akyıldız, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nda oynamanın en büyük hayali olduğunu vurguladı.

Şu an Pendik Ampute Futbol Takımı'nda orta sahada oynadığını belirten Akyıldız, idol olarak Gheorghe Hagi ve Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendiği kaydetti.

Kendisi gibi engelli bireylere pes etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Akyıldız, "Hayallerinin peşinden koşsunlar. Hiçbir zaman pes etmesinler. Ben hayalimin peşinden koştum. Daha da çok koşmaya devam edeceğim." dedi.

Annesinin desteğinin ve fedakarlığının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Akyıldız, futbol hayali için Beykoz'dan Pendik'e taşındıklarında, ilk zamanlar arkadaş çevresi olmadığı için zorlandığını ancak şu an iyi hissettiğini ve derslerinin de iyi olduğu ifade etti.

Öğretmenleri de destekliyor

Anne Narin Yardımcı, küçüklüğünden beri futbola ilgisi olan oğlunu bu tutkusundan vazgeçiremediğini söyledi.

Oğlunun ortaokul döneminde fiziksel rahatsızlığı nedeniyle zorlandığını ifade eden Yardımcı, lisede rehber öğretmenle ampute futbol takımı arayışına girdiklerini, uygun futbol takımını bulunca da Pendik'e taşındıklarını anlattı.

Yardımcı, okul müdürü ve öğretmenlerinin oğlunu çok desteklediğini de sözlerine ekledi.

Antrenör Osman Bozanlı da Pendik Ampute Futbol Takımı'nda yetişen bazı oyuncuların Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı kadrosuna girdiklerini belirterek, "İnşallah Poyraz da bunlardan biri olacak. Hakikaten çok yetenekli, istekli. İdmanları kaçırmadan devam ediyor. Poyraz'dan umudumuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Engelliler, istanbul, Türkiye, Güncel, Pendik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Poyraz'ın Futbol Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:12:17. #1.11#
SON DAKİKA: Poyraz'ın Futbol Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.