Poyraz'ın Futbol Hayali

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İstanbul'da skolyoz hastalığı nedeniyle bir bacağını kullanamayan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen lise öğrencisi Poyraz Kamil Akyıldız, futbolcu olma hayalini Pendik Ampute Futbol Takımı'nda sürdürüyor ve Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nda oynamayı hedefliyor.

Beykoz'un Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Akyıldız, skolyoz hastalığı nedeniyle sağ bacağını kullanamaması ve koltuk değneğiyle yürüyebilmesine rağmen futbol sevdasından vazgeçmedi.

Lise eğitimi gördüğü okuldaki rehber öğretmeni Burcu Aslan, Akyıldız'ın futbola olan sevgisini görünce onun top oynayabileceği takım arayışına girdi. Pendik Ampute Futbol Takımı'na ulaşan Aslan, Akyıldız'ın ailesiyle görüştü.

Anne Narin Yardımcı, çocuğunun hayaline kavuşması için oğluyla beraber Pendik'e taşındı.

Pendik Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen Akyıldız, şimdi ise Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nda oynama hayalini kuruyor.

Gheorghe Hagi ve Barış Alper Yılmaz'a hayran

Yaşam mücadelesini ve hayallerini AA muhabirine anlatan Poyraz Kamil Akyıldız, küçüklüğünden beri futbolu çok sevdiğini ve hiçbir zaman bırakmak istemediğini söyledi.

Engellilerin sporla iç içe olduğu zaman daha mutlu olduğunu dile getiren Akyıldız, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nda oynamanın en büyük hayali olduğunu vurguladı.

Şu an Pendik Ampute Futbol Takımı'nda orta sahada oynadığını belirten Akyıldız, idol olarak Gheorghe Hagi ve Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendiği kaydetti.

Kendisi gibi engelli bireylere pes etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Akyıldız, "Hayallerinin peşinden koşsunlar. Hiçbir zaman pes etmesinler. Ben hayalimin peşinden koştum. Daha da çok koşmaya devam edeceğim." dedi.

Annesinin desteğinin ve fedakarlığının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Akyıldız, futbol hayali için Beykoz'dan Pendik'e taşındıklarında, ilk zamanlar arkadaş çevresi olmadığı için zorlandığını ancak şu an iyi hissettiğini ve derslerinin de iyi olduğu ifade etti.

Öğretmenleri de destekliyor

Anne Narin Yardımcı, küçüklüğünden beri futbola ilgisi olan oğlunu bu tutkusundan vazgeçiremediğini söyledi.

Oğlunun ortaokul döneminde fiziksel rahatsızlığı nedeniyle zorlandığını ifade eden Yardımcı, lisede rehber öğretmenle ampute futbol takımı arayışına girdiklerini, uygun futbol takımını bulunca da Pendik'e taşındıklarını anlattı.

Yardımcı, okul müdürü ve öğretmenlerinin oğlunu çok desteklediğini de sözlerine ekledi.

Antrenör Osman Bozanlı da Pendik Ampute Futbol Takımı'nda yetişen bazı oyuncuların Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı kadrosuna girdiklerini belirterek, "İnşallah Poyraz da bunlardan biri olacak. Hakikaten çok yetenekli, istekli. İdmanları kaçırmadan devam ediyor. Poyraz'dan umudumuz var." ifadelerini kullandı.