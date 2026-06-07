Pozantı\'da Büyükbaş Çiftliğinde Yangın

Adana'nın Pozantı ilçesinde büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki çiftlikte saman balyalarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasar oluşan çiftlikte soğutma çalışması yapıldı.
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