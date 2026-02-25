Adana2nın Pozantı ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Pozantı ve Aladağ ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yamaçtan kaya düşmesi sonucu kapandı.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da Kaya Düşmesi Yolunu Kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?