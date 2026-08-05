Pozantı'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü
Adana Pozantı'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü E.E.Ç. hayatını kaybetti.
Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
M.Y. idaresindeki 01 SC 813 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda E.E.Ç. (24) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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