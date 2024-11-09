Pozantı'da orman yangını çıktı
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Tabiat Parkındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Akşam saatlerinde ilçede bulunan Belemedik Tabiat Parkı'nda ki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin arazözleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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