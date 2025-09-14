Pozantı'da Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, tırda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ADP 958 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde alev aldı.
Tırdaki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
