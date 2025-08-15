Adana'nın Pozantı ilçesinde, tırda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Güney Gişeleri mevkisinde alev aldı.
Tırdaki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Trafiğe kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da Tır Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?