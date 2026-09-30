PP, Fransa ile Dostluk Anlaşmasını Senato'da engelledi ve Sanchez Macron'dan özür diledi - Son Dakika
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PP, Fransa ile Dostluk Anlaşmasını Senato'da engelledi ve Sanchez Macron'dan özür diledi

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İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), 2023'te imzalanan İspanya-Fransa Dostluk Anlaşmasının Senato'da onaylanmasını engelledi. Macron'un Madrid ziyareti sırasındaki oylamanın ardından Başbakan Sanchez Macron'dan özür diledi, Dışişleri Bakanı Albares PP'yi eleştirdi.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), 2023'te Barselona'da imzalanan İspanya- Fransa Dostluk Anlaşmasına Senato'da "hayır" oyu kullanarak, onaylanmasını engelledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyaret için Madrid'e bulunduğu bu dönemde, İspanyol sağının çoğunlukta olduğu Senato'da kullandığı karşı oy ile İspanya-Fransa ilişkilerini baltaladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında 2023'te Barselona'da imzalanan Dostluk Anlaşması daha çok sembolik bir önem taşıyordu.

Ancak PP, iki ülkeden birer bakanın talep etmesi halinde diğer ülkenin Bakanlar Kurulu toplantısına misafir olarak katılmasıyla ilgili maddeye karşı çıkarak anlaşmanın reddedilmesini sağladı.

Söz konusu maddeyi Anayasa Mahkemesine taşıyan PP, "Anlaşmanın maddelerinde aykırı hiçbir şey bulunmamaktadır." kararını veren bu yüksek yargı organından da ret cevabı almıştı.

Ayrıca İspanya ve Fransa hükümetleri, bu maddeyi açıklığa kavuşturmak için "Fransız bir bakan, İspanya'ya gelip gizli konuların görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısına katılmayacaktır. Bakanlar kuruluna paralel yapılacak bir toplantıda bulunabilir." açıklamasını yapmışlardı.

Dışişleri Bakanı Albares'den İspanyol sağına eleştiri

Bu arada Senato'daki oylamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Halk Partisi (PP), İspanyol halkının zararına olacak şekilde, Fransa ile imzalanan tarihi Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nı bir kez daha baltalıyor. Ulusal sorumluluk duygusundan, Avrupa dostluğu ve işbirliği anlayışından yoksunlar. Ayrıca İspanya'nın çıkarlarını da hiç önemsemiyorlar." ifadelerini kullandı.

İspanyol sağının "İspanya'nın komşu, dost ve Avrupa'daki ortağı Fransa ile ilişkileri engellemek ve Avrupa'yı zayıflatmak." istediğini savunan Albares, "gerek İspanyolların gerekse ekonomik ilişkilerin ve Avrupa entegrasyonunun yararına olacak şekilde anlaşmanın onaylanmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini" kaydetti.

İspanya'nın sol görüşlü basın organları da benzer bir anlaşmanın 2021 yılında İtalya ile imzalandığını ve yürürlükte olduğunu, Fransa ile bu anlaşmanın reddedilmesinin bir gerekçesi olamayacağını savunurken, "Avrupa dayanışmasında utanç verici bir tavır. Skandal bir girişim ve diplomatik krize neden olabilir." yorumunu yaptı.

Sanchez'den Macron'a özür

Diğer yandan Macron, Madrid'deki resmi ziyaretinin ikinci ve son gününde Başbakan Pedro Sanchez ile görüştü.

Sanchez, ortak basın toplantısı sırasında, Macron'a "Fransa ile Dostluk Anlaşmasının Senato'da olumsuz oy almasından dolayı yalnızca özür dilerim." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı da "anlaşmaya varılacağına emin olduğunu" kaydetti.

Macron ayrıca, "Avrupa olarak birlik olmazsak başarılı olma şansımız yok" diyerek, Avrupa'yı "Çin'den gelen haksız rekabete karşı savunmaya" çağırdı.

"Avrupa'nın enerji kaynaklarının serbest dolaşımını da içeren, yerli mal ve enerji üretiminin hakim olduğu bir Avrupa tek pazarını" savunan Macron, Avrupa'nın stratejik özerkliği güçlendirmek için yenilik yapma ve yeniden sanayileşme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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