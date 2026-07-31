Prabowo'dan Kuzey Kore ile Diyalog İzni

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un kendisinden Kuzey Kore ile diyalog kanalı açılmasına yardımcı olmasını istediğini bildirdi.

Antara ajansının haberine göre Prabowo, başkent Cakarta'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, mart sonunda Güney Kore'ye düzenlediği ziyarette kendisine iletilen talebi duyurdu.

Prabowo, "Güney Kore Devlet Başkanı, bana Kuzey Kore'yi ziyaret edip bir tür diyalog başlatıp başlatamayacağımı sordu. Kuzey Kore'ye gitmem istenirse saygıyla ve isteyerek giderim." ifadelerini kullandı.

Resmen talep edilmesi halinde Kuzey Kore ile diyalog kanalı açılmasına yardımcı olma görevini üstlenmeye istekli olduğunu vurgulayan Prabowo, ülkesinin "çatışma çözümüne katkıda bulunmayı hedeflediğini" belirtti.