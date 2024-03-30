PRAG, 30 Mart (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Paskalya festivalindeki Paskalya süsleri, 29 Mart 2024. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Prag'da düzenlenen Paskalya festivalinde renkli süsler sergilendi - Son Dakika
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. idaresindeki tır, Sinan Camcı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada hayatını kaybeden Camcı'nın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan aramada bir milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu'nu makamında kabul etti. Öğrencilerle yapılan buluşmada, Rektör Özölçer öğrencilerin taleplerini dinledi ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.
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