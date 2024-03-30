Prag'da düzenlenen Paskalya festivalinde renkli süsler sergilendi - Son Dakika
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Prag'da düzenlenen Paskalya festivalinde renkli süsler sergilendi

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Paskalya festivalinde, renkli ve çeşitli süsler sergilendi. Festival, 29 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti ve birçok ziyaretçi tarafından ilgiyle karşılandı.

30.03.2024 11:49
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PRAG, 30 Mart (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Paskalya festivalindeki Paskalya süsleri, 29 Mart 2024. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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