Prag'da düzenlenen Paskalya festivalinde renkli süsler sergilendi

Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.