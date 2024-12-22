Prag'da Silahlı Saldırı Anması

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PRAG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi binası önünde düzenlenen anma töreninde mum yakan insanlar, 21 Aralık 2024.

Prag'da cumartesi günü üniversitenin Sanat Fakültesi'nde bir yıl önce meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak üzere yardım konseri, anma töreni ve ayin düzenlendi.

Silahlı bir saldırgan üniversitenin Sanat Fakültesi binasında geçen yıl 21 Aralık'ta 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Olayda 25 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Vit Rakusan silahlı saldırıyı "Çek Cumhuriyeti tarihinde eşi benzeri görülmemiş korkunç bir eylem" diye nitelendirmişti. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)