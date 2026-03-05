Prekaz Katliamı\'nın 28. Yılı Anma Töreni

Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin Sırp güçlerince katledildiği, "Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırının 28. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kosova Meclisi'nde düzenlenen törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Başbakan Albin Kurti, ülkedeki kurumların temsilcileri, büyükelçiler, Jashari ailesi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, mart ayının tüm bir ulusu yeniden canlandıran destansı ve fedakarlık dolu bir aya dönüştüğünü, Jashari ailesinin direnişin sembolü haline geldiğini söyledi.

Adem Jashari ve ailesinin fedakarlık ve özgürlüğe öncelik verdiğini belirten Osmani, "56 can, bir halk için ışık oldu. O günlerde silah sesleri sadece barut sesi değil, özgürlük çağrısıydı, Drenica'yı, Kosova'yı ve tüm dünyayı uyandıran bir çığlıktı." diye konuştu.

Meclis Başkanı Haxhiu da Jashari ailesinin fedakarlığının sadece acı değil, ulusun hafızasının ve direnişinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Başbakan Kurti ise özgürlük ve eşitlik için uzun yıllar süren mücadelenin tarihsel akışındaki dönüm noktasının Prekaz'da yaşandığını ve bunun Kosova'nın "işgalci Sırbistan'dan kurtulma" arzusunu açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Prekaz Katliamı, 3 gün boyunca ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Prekaz Katliamı

Yaklaşık 5 bin kişiden oluşan Sırp güçleri, 5-7 Mart 1998'de Adem Jashari'nin Prekaz köyündeki evini ablukaya alarak, tank ve ağır silahlarla düzenledikleri saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 60 kişiyi katletti.

Katliamdan yalnızca Hamza Jashari'nin 10 yaşındaki kızı Besarta kurtulabildi.

"Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırı, ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor."