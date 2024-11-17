Prematüre Ayşe Bebek Nihayet Annesine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prematüre Ayşe Bebek Nihayet Annesine Kavuştu

Prematüre Ayşe Bebek Nihayet Annesine Kavuştu

Aksaray'da doğan 900 gramlık Ayşe bebek, 44 günlük tedavi sonrası sağlıklı bir şekilde annesine kavuştu.

17.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da 29 haftalıkken 900 gram doğan Ayşe bebek, Kayseri'de yoğun bakımda 44 gün süren tedavisinin ardından annesine kavuştu.

Aksaray'da yaşayan Hüsne Erdoğan, hamileliğinin 29. haftasında sancılarının başlaması üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada sezaryenle dünyaya gözlerini açan Erdoğan'ın bebeği entübe edilerek, iç organlarının gelişimi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde kuvöze konulup solunum cihazına bağlanan 900 gram ağırlığındaki prematüre bebek, Doç. Dr. Ahmet Özdemir gözetiminde tedaviye alındı.

Her gün hastaneye gelen anne Erdoğan'ın endişeli bekleyişi, "Ayşe" adını verdiği bebeğini 44 günlük yoğun bakım sürecinin ardından kucağına almasıyla sona erdi.

Uygulanan tedaviyle 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşamını kuvöz olmadan sürdürebilecek duruma gelen Ayşe bebeği kucağına alan anne Erdoğan, kızını Dünya Prematüre Günü'nde bağrına basmanın sevincini yaşıyor.

"Bebeğimi kucağıma aldığım zaman her şeyi unutuyorum"

Hüsne Erdoğan, AA muhabirine, doğumunun ardından psikolojik olarak zor bir süreç yaşadığını söyledi.

O günleri unutamadığını anlatan Erdoğan, kızının hayata tutunmasında ellerinden gelen çabayı gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kızını kucağına almanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hastanedeki ziyaret saatlerine düzenli olarak geliyorduk. Bebeğimizi uzaktan seviyorduk, kuvözün penceresini açıp, sadece o temas bile bebeğimize iyi gelir diye, elini tutuyorduk. Ne kadar bakımı iyi olsa da maalesef kırkını burada çıkardık. Bebeğimi Dünya Prematüre Günü'nde kucağıma almak nasip oldu. Bebeğimi kucağıma aldığım zaman her şeyi unutuyorum. Yaşadığım sıkıntılar bitiyor. Yaşayacağım güzel günleri hayal ediyorum." diye konuştu.

"Anne ve bebeği, eğitimin ardından taburcu edilecek"

Pediatri ve Yenidoğan Kliniği Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Özdemir de Dünya Prematüre Günü'nde bir bebekle anneyi kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklara değinen Özdemir, bebeğin hastaneye ilk geldiğinde bazı iç organlarının gelişmediğini, buna bağlı olarak nefes almakta zorlandığını dile getirdi.

Ayşe bebek ve annesine mutlu ve güzel bir ömür dileyen Özdemir, şunları kaydetti:

"17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde anne ile bebeği servise aldığımız için son derece mutluyuz. Hastaneye ilk geldiğinde solunum destek cihazlarıyla destek verdiğimiz bebeğimize gün gün kilo aldırarak bugünlere geldik ve şu an sağlıklı. Annesi, bebeğini ilk defa tam anlamıyla kucağına alabildi. Her ne kadar yoğun bakım şartlarında dokunup bebeğiyle iletişim kurarak temas etse de şu anda kendine daha bir güven sağladı. Bundan sonraki süreçte anneye birkaç gün eğitim vereceğiz. Anneyi, evde bebeğin doktoru, hemşiresi olabilecek pozisyona getirdikten sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Özdemir, dünyaya gözlerini erken açan bebeklerin bakım ve tedavisinde gecesini gündüzüne katan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hastane, Aksaray, kayseri, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prematüre Ayşe Bebek Nihayet Annesine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 14:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Prematüre Ayşe Bebek Nihayet Annesine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.