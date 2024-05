Princeton Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Uyguladığı Kuşatmaya Karşı Açlık Grevine Başladı

Güncel

NEW ABD'deki Princeton Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesi ve her türlü temel gıdadan mahrum bırakmasına tepki olarak açlık grevine başladı.

New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi öğrencileri tarafından tesis edilen Filistin dayanışma kampı üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "İsrail Devleti'nin devam eden kuşatması altında acı çeken Gazze'deki milyonlarca Filistinliyle dayanışma amacıyla açlık grevi başlattık." ifadesi kullanıldı.

BM verilerine göre "felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısının Gazze'de olduğu" belirtilen açıklamada, "Ramazan ayında onlarca kişi ekmek yapmak ve oruçlarını açmak için un olarak hayvan yemi kullanmak zorunda kaldı." denildi.

Açıklamada, insanların açlıkla mücadele için ottan yemek hazırladığı aktarılarak, İsrail Savunma Bakanı'nın 9 Ekim'de "Gazze Şeridi'ne gıda, yakıt ve elektrik girişini yasaklayacaklarını" duyurmasından bu yana 2 milyon Gazze sakini için korkunç bir kıtlık yaratıldığı vurgulandı.

Gazze'deki "Filistinlilerle dayanışma içinde olmak için açlık grevi başlatıldığı" kaydedilen açıklamada, öğrenciler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli siyasi mahkumların 1968'den bu yana yaptıkları tuzlu suyla açlık grevi geleneğinin kendilerine ilham olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu grev, ABD yönetiminin İsrail'den desteğini çekme taleplerimizi yerine getirmeyi reddetmesine bir yanıttır." değerlendirmesi yer aldı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken, gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 2 binden fazla öğrenciyi gözaltına aldı.