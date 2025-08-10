Priştine\'de Grafiti Festivali Heyecanı

Kosova'nın başkenti Priştine'de Uluslararası Meeting of Styles Grafiti Festivali düzenlendi.

Priştine'nin "Rruga B" Caddesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen festival kapsamında birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 sanatçı duvarlara grafiti çizdi.

Vermek istedikleri mesajı özgürce seçen grafiti sanatçılarının duvarlara yansıttığı çalışmalar, renkli görüntüler oluşturdu.

Festival bu yılki "Seçilmiş Sebep" temasıyla empati, birlik ve günlük seçimlerimizin çevremizdeki dünyayı nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye odaklandı.

8 Ağustos'ta başlayan ve bugün sona eren festival kapsamında çocuklar için aktiviteler, müzik performansları ve yarışmalar da düzenlendi.