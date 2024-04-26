Prix Pictet'in 10. edisyonu 'Human' Arter'de sergilendi - Son Dakika
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Prix Pictet'in 10. edisyonu 'Human' Arter'de sergilendi

Prix Pictet\'in 10. edisyonu \'Human\' Arter\'de sergilendi

Dünyanın önde gelen fotoğraf ve sürdürülebilirlik ödülü Prix Pictet'in 10. edisyonu 'Human', Arter'de sanatseverlerle buluştu. Sergide, insan temasını ele alan 12 fotoğrafçının eserleri yer alıyor. Hindistanlı fotoğrafçı Gauri Gill'in Prix Pictet Human'ı kazanan eserleri ve Kolombiyalı fotoğrafçı Federico Rios Escobar'ın Halkın Seçimi Ödülü'nü kazanan fotoğrafları da sergide yer alıyor. Sergi, 27 Temmuz'a kadar Arter'de ziyaret edilebilir.

26.04.2024 11:25
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Dünyanın önde gelen fotoğraf ve sürdürülebilirlik ödülü Prix Pictet'in 10. edisyonu "Human", Arter'de sanatseverlerle buluştu.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, ödülün insan temasını ele alan 10. döneminde hazırlanan sergide, finale kalan 12 fotoğrafçının yapıtına yer veriliyor.

Eserlerdeki çalışma konuları arasında, yerli halkların yaşadığı zorluklar, çatışma, çocukluk, ekonomik süreçlerin çöküşü, insan yerleşiminin izleri, sanayinin gelişmesi, çete şiddeti, sınır toprakları ve göç yer aldı.

Bağımsız jürinin değerlendirmesi sonucu Prix Pictet Human'ı kazanarak 100 bin İsviçre Frangı değerindeki ödülün sahibi olan Hindistanlı fotoğrafçı Gauri Gill'in eserleri de sergide yer alıyor. Gill, 20 yılı aşkın süredir Kuzey Hindistan'ın batısındaki Racastan çölünde yaşayan topluluklarla ve son 10 yıldır da Maharaştra'da yerli sanatçılarla yakından ilgileniyor.

Prix Pictet Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi olan Kolombiyalı fotoğrafçı Federico Rios Escobar'ın fotoğrafları ise anne babaları Kolombiya- Panama sınırında, tehlike dolu Darien Geçidi'ni aşmak için risklerle dolu bir göç yolculuğuna kalkışan, Güney Amerikalı çocukların trajik yaşamlarını yansıtıyor.

Sergide Gill ve Escobar'ın yanı sıra Hoda Afshar, Gera Artemova, Ragnar Axelsson, Alessandro Cinque, Sian Davey, Michal Luczak, Yael Martinez, Richard Renaldi, Vanessa Winship ve Vasantha Yogananthan'ın eserleri görülebilecek.

İstanbul'un ardından Dublin, Bangkok, Münih, San Diego ve Stockholm'deki önemli müzelere konuk olacak sergi, 27 Temmuz'a kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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