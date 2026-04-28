Proadvance, Ankara'daki BT Tecrübesini Trabzon Ofisiyle Karadeniz'e Taşıyor

Proadvice, Ankara'daki BT tecrübesini Trabzon ofisiyle Karadeniz'e taşıyarak yerel hizmet sunumunu güçlendiriyor. Kurumsal teknoloji alanında günümüzde en büyük gereksinimlerden biri, sadece ürün temin etmek değil; aynı zamanda ağı kuracak, sistemi hayata geçirecek, güvenliği sağlayacak ve iş sürekliliğini yönetecek doğru çözüm ortağıyla çalışmaktır. Proadvice, bu ihtiyaca yanıt veren bir firma olarak öne çıkıyor.

Ankara merkezli sistem entegratörü olan şirket, yıllardır ağ altyapısı, sunucu sistemleri, siber güvenlik, veri yedekleme ve bulut çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şimdi ise Trabzon ofisi ile Karadeniz Bölgesi'nde daha yakın ve hızlı bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Firma yetkilisi Hakan Yavuz, Proadvice'ın yalnızca cihaz kuran ya da donanım satan bir firma olarak algılanmasının eksik bir değerlendirme olduğunu belirtiyor. Şirketin esas amacı, kurumların dijital altyapısını kurmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir.

Proadvice'ın sunduğu hizmetler, klasik bir teknoloji satıcısının ötesinde bir yelpazeye yayılmaktadır. Kurumsal ağ kurulumu, Wi-Fi altyapısı, firewall ve siber güvenlik, sunucu ve veri depolama sistemleri, kurumsal veri yedekleme, felaket kurtarma, hibrit bulut, sanallaştırma, yapısal kablolama ve BT danışmanlığı gibi konular, firmanın hizmet alanlarını oluşturmaktadır. Firmanın merkez ofisi Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Next Level Loft Ofis'te bulunurken, Trabzon şubesi Ortahisar'da yer alıyor.

Bu yapılanma, Proadvice'ı yalnızca Ankara merkezli bir BT firması olmaktan çıkarıp, Trabzon başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi için daha yerel ve hızlı müdahale edebilen bir operasyona dönüştürüyor. Özellikle kurumsal projelerde bu durum kritik bir önem taşıyor. Kamu kurumları, özel sektör şirketleri, eğitim yapıları, sağlık kuruluşları ve çok lokasyonlu işletmeler için yalnızca uzaktan destek almak yeterli değil; gerektiğinde sahaya inen, keşif yapan ve sistemi yerinde yöneten bir ekiple çalışmak gerekmektedir. Proadvice'ın Trabzon hamlesi, bu ihtiyaca doğrudan yanıt veriyor.

Kurumsal yapılarda en kritik katmanlardan biri ağ altyapısıdır. Ağ düzgün çalışmadığında, diğer tüm sistemlerin verimliliği etkilenir. Proadvice, bu alana odaklanarak, kurumsal ağ kurulumu, yeni nesil Wi-Fi altyapısı, firewall, siber güvenlik, sunucu kurulumu, veri depolama, kurumsal yedekleme, hibrit bulut ve sanallaştırma gibi konularda hizmet vermektedir. Buradaki hedef, sadece birkaç cihaz kurup çekilmek değil, kurumun ağ topolojisini, güvenlik katmanını, sunucu mimarisini, bulut geçişini ve veri koruma planını birlikte tasarlamaktır.

Teknoloji yatırımlarında genellikle görünür taraflar öne çıkıyor; modem, access point, firewall, sunucu veya depolama gibi unsurlar dikkat çekiyor. Ancak bu unsurların arkasında yapısal kablolama, zayıf akım sistemleri, altyapı planlaması ve saha kurulumu gibi kritik katmanlar yer alıyor. Bu temel unsurlar doğru kurulmadığında, üstteki teknolojiler verimli çalışmamaktadır. Proadvice, yalnızca cihaz yerleştiren bir firma değil, aynı zamanda fiziksel altyapıyı da işin bir parçası olarak gören bir yaklaşımla hareket ediyor. BT danışmanlığı alanında ise, kurumların mevcut ihtiyaçlarını analiz ederek, yatırımların doğru yerde ve doğru ölçekte yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Proadvice'ın dikkat çeken özelliklerinden biri, hizmet ile ürün tedariğini aynı çatı altında sunmasıdır. Şirket, Hepsiburada'daki mağazası aracılığıyla aktif bir şekilde ürün satışı yapmaktadır. Bu durum, markanın yalnızca proje bazlı çalışan bir yapı olmanın ötesine geçerek, teknoloji ürünleri alanında da görünür bir kanal oluşturmasını sağlıyor. Böylece, iki farklı güven alanı yaratılıyor: Bir yanda kurumsal projelerde sistem entegratörü kimliği, diğer yanda profesyonel teknoloji ürünlerine pazaryeri üzerinden erişim sağlayan ticari kanal.

Hakan Yavuz'un vurguladığı temel mesele, Ankara'daki mühendislik disiplinini Trabzon'daki sahaya yakın operasyon kabiliyetiyle birleştirmektir. Bu model, özellikle Karadeniz'deki kurumlar için anlamlı bir çözüm sunmaktadır. Çünkü bölgede kurumsal ağ altyapısı, siber güvenlik, veri yedekleme, yapısal kablolama, bulut geçişi ve teknik bakım desteği gibi konularda hızlı erişilebilen çözüm ortaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu açıdan Proadvice, bu alanlarda daha sık duyulacak bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

Proadvice'ın Ankara'daki BT ve sistem entegrasyonu tecrübesini Trabzon ofisiyle Karadeniz Bölgesi'ne taşıması, markayı yalnızca yeni bir şube açan bir firma konumuna getirmiyor. Ağ altyapısından siber güvenliğe, sunucu ve veri depolama projelerinden yedekleme, bulut ve teknik desteğe kadar uzanan geniş hizmet yelpazesi, ürün tedariği ile birleştiğinde, şirketi daha bütünlüklü bir çözüm ortağı haline getiriyor. Kurumsal IT yatırımlarında, ürün kadar sürdürülebilir mühendislik, hızlı müdahale ve yerinde destek arayan şirketler için Proadvice'ın yeni dönemi dikkat çekici bir tablo sunmaktadır.