Prof. Dr. Adem Sözüer'den İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Sert Eleştiri

(ANKARA) - Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Sözüer, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İşletme Fakültesinin organlarının yerine geçerek karar vermesi ağır yetki tecavüzüdür. Bu karar yok hükmündedir. Böyle bir karara dayalı olarak hiç bir makam işlem yapamaz, yaparsa o işlemler de geçersiz olur" dedi.

Ceza Hukukçusu ve İstanbul Barosu üyesi Avukat Prof. Dr. Sözüer, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu ağır yetki tecavüzüdür, yok hükmündedir.

1)Yatay geçiş komisyonunu oluşturan İ.Ü İşletme Fakültesidir

2)Yatay geçişe kararı veren İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur

3) Diplomayı hazırlayan İşletme Fakültesi mezuniyet birimidir

4)Diplomayı İmzalayan İşletme Fakültesi dekanıdır ve rektördür.

5) Yetki ve usulde paralellik gereği bu işlemleri ancak yapanlar geri alabilir.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İşletme Fakültesinin organlarının yerine geçerek karar vermesi ağır yetki tecavüzüdür. Bu karar yok hükmündedir. Böyle bir karara dayalı olarak hiç bir makam işlem yapamaz, yaparsa o işlemler de geçersiz olur."