Ebb Şehir Tiyatroları Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e Takdim Edilecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü'nün ilkini, Türk tiyatrosunun değerli ismi Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e takdim edecek.

Eskişehir Şehir Tiyatroları, 2024 yılında Genco Erkal'ın vefatının ardından anma töreni düzenleyerek Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde Genco Erkal Sahnesi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, usta sanatçı Erkal'ın adını yaşatacakları bir ödül verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Sezon içerisinde Ayşe Ünlüce başkanlığında toplanan Şehir Tiyatroları yönetimi, 2026 yılı Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü'nün; Türk tiyatrosuna ve özelde Genco Erkal tiyatrosuna ilişkin üretmiş olduğu basılı eserler, inceleme ve eleştiri yazıları, araştırmaları ve düşünsel zenginliği ile katkı sağlamış olması gerekçesiyle Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e verilmesini kararlaştırdı.

Kararın kendisine bildirilmesinin ardından karara ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Yüksel, ödüle değer görülmüş olmaktan sevinç duyduğunu ve büyük tiyatro ustasının adını taşıyan bu ödülü, meslek yaşamının doruk noktalarından biri olarak kucaklayacağını dile getirdi.

Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü de kapsayan "Şehir Tiyatrolarının 25. Yılı" etkinlikleri haftasında Genco Erkal Sahnesi'nde düzenleyeceği bir törenle Ayşegül Yüksel'e, 2026 yılı Genco Erkal Emek ve Onur Ödülü'nü takdim edeceğini duyurdu.