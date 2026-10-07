Prof. Dr. Demirdal uyardı, bitki çayları uzun süre kullanılırsa toksik etki yapabilir

ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuna Demirdal, havaların soğumasıyla grip ve nezle vakaları arttığını belirterek boğaz enfeksiyonlarında rahatlama sağlayabilen bitki çaylarına dikkat çekip, "Bitki çaylarının bazıları boğaz enfeksiyonunda ödemi azaltarak kişiyi rahatlatabiliyor ya da nefes açıcı etkisi olabiliyor. Ancak yine de bitki çaylarını çok uzun süre kullanmamak lazım. Çünkü en masumlarının bile vücudumuza toksik etkileri olabiliyor" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyleyen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuna Demirdal, bitki çaylarının bazı durumlarda boğaz enfeksiyonunda rahatlama sağlayabildiğini belirten uzman, özellikle fazla ve uzun süreli tüketimin vücutta toksik etkilere yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Demirdal, "Sonbahar gibi mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış olmasının en büyük sebebi vücut sıcaklıklarına adapte olmadaki problemlerimiz ve hasta olan insanların kapalı ortamda daha fazla bulunmasıdır. Bizim de hasta kişilerle iş yerinde, okulda, toplu taşımada karşı karşıya kalmamız bu hastalıklara maruz kalmamıza neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'KARŞI MASKE TAKILMASINI ÖNERİRİM'

Hasta olan yetişkinlerin iş yerlerinde diğer arkadaşlarına sekresyonları bulaştırmamak için koruyucu olarak maske takmalarını öneren Prof. Dr. Demirdal, "Toplu taşımalarda hastalanma riskine karşı maske takılmasını öneririm. Çocuklar okullarda biraz daha iç içe yaşadıkları için bu ne yazık ki korunma yolu biraz daha zor. Öğretmenlerin bu konuda duyarlı olarak kreşlerde, ilkokullarda özellikle hasta olan çocukların birkaç gün evde dinlenmesi hem o çocukların daha kolay iyileşmesini sağlayacaktır hem de diğer çocukların hastalanmasını engelleyecektir" dedi.

'C VİTAMİNİ BARINDIRAN TURUNÇGİLLER VİRAL ENFEKSİYONLAR DA İYİLEŞME SÜRESİNİ KISALTIYOR'

Bilimsel olarak C vitamini barındıran portakal, limon gibi turunçgillerin özellikle viral enfeksiyonlarda iyileşme süresini kısalttığına dair çalışmaların olduğunu belirten Prof. Dr. Demirdal, "Bitki çaylarının bazıları boğaz enfeksiyonunda ödemi azaltarak kişiyi rahatlatabiliyor ya da nefes açıcı etkisi olabiliyor. Ancak yine de bitki çaylarını çok uzun süre kullanmamak lazım. Çünkü en masumlarının bile vücudumuza toksik etkileri olabiliyor. Günde 5-6 bardak içenlerin olduğunu duyuyoruz. Bunların zararlı etkileri olabilir. Onun için bu konuda net bir şey söylemek zor. Dozunu kaçırmamak lazım. Viral enfeksiyonlar genelde 4-5 günde kendiliğinden geçer. İlave bir şey almaya gerek yok. Ağrı kesici ile baş ya da eklem ağrıları hafifletilebilir. Ancak 4-5 gün içinde iyileşmeyen durumlarda doktora başvurulmalıdır. Çünkü o zaman ikincil bakteri enfeksiyonu dediğimiz, antibiyotiklere de ihtiyacı olan başka enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.