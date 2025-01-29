Prof. Dr. Faruk Şen Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'da yaşayan yabancıların haklarına ilişkin olarak birçok araştırma ve kitap yayımlayan Prof. Dr. Faruk Şen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Onur Üyesi olan Şen'in cenaze törenine, gazeteciler, akademisyenler ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.

ATGB Başkanı Recai Aksu ve İkinci Başkan Erdoğan Karayel, cenaze işlemleri için Almanya'dan İstanbul'a geldi. Aksu ve Karayel, öncelikle Faruk Şen'in ailesine taziyelerini sundu. Kanlıca Merkez Camii'nde öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilen Şen'i sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Törene katılanlar arasında gazeteci Yalçın Bayer, Turkish Daily News'in eski yazı işleri müdürü Gül Demir ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural gibi isimler yer aldı. Basın ve medya dünyasından birçok kişinin katıldığı törende, ATGB Başkanı Recai Aksu, Prof. Dr. Faruk Şen ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlattı. Aksu, "Almanya'da yaşayan göçmenlerin hakları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve bu alanda önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Faruk Şen, akademik ve toplumsal alanda bıraktığı izlerle anılmaya devam edecek" dedi.

Tele1 programcısı Namık Koçak da yaptığı konuşmada, "Çok değerli bir insanı kaybettik. Böyle insanların yerleri kolay kolay dolmaz" ifadelerini kullandı.