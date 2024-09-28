Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika
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Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 2023'te Stanford Üniversitesi'nin listesine girdi.

28.09.2024 19:16
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Türk Kızılay Genel Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ABD'deki Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, 2023 yılının "Yıllık Etki" kategorisinde yer aldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Genel Başkan Yılmaz'ın uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attığı vurgulandı.

Açıklamada, Yılmaz'ın, ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 2023 yılı "Yıllık Etki" kategorisinde yer alarak, Türk bilim dünyasını küresel arenada başarıyla temsil ettiği belirtildi.

Stanford Üniversitesi listesinin, yayın sayıları, atıf oranları ve yazar sıralamaları gibi özel kriterlere dayandığı bildirilen açıklamada, "Stanford Üniversitesi listesinde yalnızca en üst yüzde 2'lik dilimde yer alan ya da ilk 100 bin bilim insanı bulunmaktadır. Yılmaz, 2023 yılı bilimsel çalışmalarının etkisiyle bu listeye girerek, Türkiye'nin bilim dünyasındaki yerini ve katkılarını bir kez daha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

"Akademik çalışmalarına da devam ediyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı olarak insani yardım alanındaki liderliğinin yanı sıra akademik çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiği aktarılan Yılmaz'ın, sağlık alanındaki araştırmalarıyla büyük bir fark yarattığı, halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı konularında önemli araştırmalar yürüttüğü bildirildi.

Yılmaz'ın diyabet öncesi dönemdeki risk faktörleri, Kovid-19'un etkileri ve teşhis yöntemleri, madde bağımlılığının tespiti ve yeni doğanlarda görülen bazı metabolik hastalıkların erken tanısı gibi konularda çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu araştırmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlayan Yılmaz, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Yılmaz'ın bilimsel çalışmaları hem akademik dünyada hem de Türk Kızılaydaki görevinde insanlığa hizmet anlayışını desteklemektedir. Türk Kızılay, Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın bu uluslararası başarıya ulaşmasından büyük mutluluk duymakta ve kendisini tebrik etmektedir. Kızılay, insanlığa hizmet ve bilime katkı misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: AA

Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika

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