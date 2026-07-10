Prof. Dr. Halit Eren Çin'de Bilimsel Etkinlikte - Son Dakika
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Prof. Dr. Halit Eren Çin'de Bilimsel Etkinlikte

Prof. Dr. Halit Eren Çin\'de Bilimsel Etkinlikte
10.07.2026 10:01
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NKÜ öğretim üyesi Eren, Çin'de Orta ve Batı Asya sempozyumuna katıldı ve akademik görüşmeler yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halit Eren, Çin'de düzenlenen akademik program kapsamında çeşitli bilimsel etkinliklerde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Eren, "Orta ve Batı Asya Dinleri ve Felsefeleri Akademik Sempozyumu"nda tebliğini sundu.

Eren, programın ikinci gününde Pekin Üniversitesi Institute of Area Studies'te Türkiye ve Orta Asya üzerine çalışmalar yürüten öğretim üyeleri ile doktora öğrencileriyle bir araya geldi.

Yuvarlak masa toplantısında Türkiye ve Orta Asya çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, ilgili alanlarda yürütülen akademik çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakamı Tunçer'den Bölge Adliye Mahkemesi'ne ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ergin'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, Ergin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ergin, ziyaret için Tunçer'e teşekkür etti.

Birlik Vakfı yönetiminden İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Birlik Vakfı Başkanı İbrahim Halil Tan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Müftü Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Halit Eren Çin'de Bilimsel Etkinlikte - Son Dakika

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