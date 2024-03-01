Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Diplomasi konulu konferansta gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Diplomasi konulu konferansta gençlerin sorularını yanıtladı

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Biruni Üniversitesinde düzenlenen Atatürk ve Diplomasi konulu konferansta öğrencilerin sorularını cevapladı. Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüttüğü uluslararası diplomasiyi örnekleriyle anlattı ve öğrencilerin merak ettikleri konularda sorularını yanıtladı. Konferans sonrasında Ortaylı'ya hediye takdim edildi ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

01.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Atatürk ve Diplomasi" başlıklı bir konferansta üniversiteli gençlerin sorularını yanıtladı.

Biruni Üniversitesindeki konferansa Ortaylı'nın yanı sıra Venos Hristos Zaharyadis de konuşmacı olarak katıldı.

İlber Ortaylı, 1. Dünya Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüttüğü uluslararası diplomasiyi örnekleriyle anlattı ve öğrencilerin merak ettikleri konularda yönelttiği soruları da tek tek yanıtladı.

Konferansın ardından Ortaylı'ya katılımından dolayı hediye takdim edildi.

Öğrencilerin fotoğraf çekme isteklerini kırmayan Ortaylı, kitaplarını da imzaladı.

Kaynak: AA

İlber Ortaylı, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Diplomasi konulu konferansta gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Diplomasi konulu konferansta gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement