Prof. Dr. İsmail Yılmaz: Kurban eti kızartma veya kavurma yapılmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. İsmail Yılmaz: Kurban eti kızartma veya kavurma yapılmamalı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, aşırı sıcaklar nedeniyle kurban etinin kızartma veya kavurma yapılmaması gerektiğini önerdi. Yılmaz, kurban etlerinin dinlendirilmesi, beslenmeye dikkat edilmesi ve uygun şartlarda muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti.

14.06.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ülke genelindeki aşırı sıcaklar nedeniye kurban etinin ilk etapta kavurma veya kızarma yapılmamasını önerdi.

Yılmaz, AA muhabirine, Kurban Bayramı boyunca et tüketimi ve saklama koşulları hakkında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Kurban etlerinin dinlendirilmeden tüketilmesinde duyusal lezzetin alınamadığını aktaran Yılmaz, "Kurbanlık hayvanların kesiminin ardından et tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvanlar kesildikten sonra hemen tüketilmemeli. En azından 6 saat bir gün süreyle kurban edilmiş olan hayvan etlerinin dinlendirilmesi gerekiyor."dedi.

Bayramlarda özellikle tatlı, şeker ve çikolata tüketiminde önemli artış yaşandığını anlatan Yılmaz, vatandaşların bayram süresince beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, kurban etlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirttti.

Aşırı sıcaklarda soğuk zincirin mutlaka sağlanması gerektiği,ni vurgulayan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurban etlerinin çok iyi şartlarda muhafaza edilmesi tüketici sağlığı ve ekonomik açıdan oldukça önemli. Yine bu dönemde kurban etlerinin özellikle yağlı olan bölümlerin direk tüketilmesinin tüketici sağlığı açısından oldukça zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Onun için burada ilk başlangıçta kızartma ve kavurma işlemlerinden biraz daha uzaklaşarak, bu sıcak günlerde haşlama ve ızgara yönteminin tercih edilmesi sağlık açısından oldukça önemli."

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, İsmail Yılmaz, Tekirdağ, Kurban, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İsmail Yılmaz: Kurban eti kızartma veya kavurma yapılmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. İsmail Yılmaz: Kurban eti kızartma veya kavurma yapılmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement