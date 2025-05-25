Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten İmamoğlu'na Afiş Yasağına Tepki

(ANKARA) - Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin yer aldığı afiş ve pankartları yasaklamasına ilişkin, "Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez" açıklamasında bulundu.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, X hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu'nun görsel ve mesajlarının yer aldığı afiş ve pankartları yasaklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez."