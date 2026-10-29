Prof. Dr. Kadırhan, inme belirtilerinde 112'yi aramayı ve hastayı uyutmamayı önerdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Kadırhan, inme belirtilerinde 112'yi aramayı ve hastayı uyutmamayı önerdi

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Kırklareli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Altıntaş Kadırhan, Dünya İnme Günü'nde inmede çarpıntı ataklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kadırhan, ani belirtilerde vakit kaybetmeden 112'yi aramak ve hastayı uyutmamak gerektiğini belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Altıntaş Kadırhan, inme vakalarında "çarpıntı ataklarına" dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kadırhan, Dünya İnme Günü dolayısıyla AA muhabirine, inmenin beyin damarlarının ani tıkanması veya kanamasıyla meydana gelen acil bir durum olduğunu söyledi.

İnmenin dünyada en önemli ölüm ve kalıcı sakatlık nedenleri arasında yer aldığını belirten Kadırhan, hastalığın konuşma bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük, yüzde kayma, ani görme kaybı, çift görme ile denge ve yürüme bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterdiğini kaydetti.

Belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Kadırhan, şöyle devam etti:

"Ani olduğu için hastaların öncelikle şikayetlerinin geçmesini beklememesi gerekmektedir. Hasta yakınlarının da bu dönemde acilen 112'yi arayarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Hasta yakınlarının bu dönemde özellikle hastayı uyutması, yemek yedirmesi, kendisinin düzelmesini beklememesi gerekiyor ki acil olarak sağlık kuruluşuna başvurulabilsin."

Şikayetleri aniden düzelen ve hastaneye başvurmayan kişilerde "geçici iskemik atak" yaşanmış olabileceğini ifade eden Kadırhan, bu durumun ilerleyen süreçte kalıcı inmenin habercisi olduğuna ve mutlaka ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekti.

"Çarpıntı ataklarına dikkat edilmeli"

İnmede en yüksek risk faktörünün yüksek tansiyon olduğuna işaret eden Kadırhan, şöyle devam etti:

"Genellikle yaşlılarda daha sık görüldüğü zannedilir fakat günümüzde gençlerde de inme görülebilmektedir. Yaşlılarda özellikle çarpıntı ataklarına dikkat edilmelidir. Bunu özellikle yaşlıların önemsemesini istiyoruz. Çünkü kalp ritim bozukluğu olduğunda pıhtı oluşumu ve beyinde bir damarın tıkanması aniden gerçekleşebilmektedir. Şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezite ve hastalarımızın hareketsiz kalması da bizim için inme risk faktörleri arasındadır. Eskiden 'İnme sonrası hastayı nasıl iyileştirebiliriz, yakın dönemde rehabilitasyona nasıl alabiliriz?' diye düşünürken günümüzde artık erken müdahaleyle ölebilecek beyin dokusunu korumaya yönelik tedaviler yapabilmekteyiz."

Kadırhan, kolda uyuşukluk, yüzde kayma, bacaklarda güç kaybı, konuşma bozukluğu, çift görme şikayetlerinde hızla sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Bu şikayetlerle karşılaşılması durumunda kesinlikle "olur, geçer" denilmemesi gerektiğine değinen Kadırhan, tedavi sürecinin başlatılmasının ve ilaçların aksatılmamasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA
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