Güncel

Prof. Dr. Kaya'dan yabancı otla mücadele ve ilaçlama uyarısı

Ayçiçeğinde iyi bir gelişme ve üretim sezonu bekleniyor

EDİRNE - Trakya bölgesinde ayçiçeği ekimlerinin tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın Kaya, erken ekim, yağışlar ve aşırı sıcakların olmamasından kaynaklı sezona güzel bir başlangıç yapıldığını ve böyle devam ederse ayçiçeğinde iyi bir gelişme ve üretim sezonu beklediklerini söyledi.

Çiftçilerin tarladaki ot kompozisyonuna bakması ve yabancı otla mücadelesini iyi yapması gerektiğini vurgulayan Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya, mücadelede geç kalınması durumunda fazla ilaç kullanmak zorunda kalınacağının altını çizdi.

Edirne'de geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve ürünün aşırı sıcaklara maruz kalması nedeniyle ayçiçeğinde verim kaybı yaşanmış ve özellikle ürününü geç eken üreticiler istediği verimi alamamıştı. Bu yıl erken ekim ve mevsim yağışlarının zamanında gelmesi üreticilerin umudunu arttırdı. Nisan yağmurlar, üreticilere umut, tarlalara da can suyu oldu.

Geçen yıl çok kötü bir sezon yaşandığını ve kuraklıklar nedeniyle hem buğdayda, hem de ayçiçeğinde son yılların en düşük verimlerinin alındığını hatırlatan Prof. Dr. Yalçın Kaya, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla kış yağışlarının oldukça iyi geçtiğini ifade etti.

"Son 70 yılın en sıcak kışını yaşadık"

Kışın çok sıcak geçtiğini ve son 70 yılın en sıcak kışının yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Fazla miktarda buharlaşma kaybıyla bazı çiftçiler özellikle bu yağışlar nedeniyle ekim yapamadı. Toprak biraz ağırdı ve üstü otlanmıştı bunları karıştıramadıkları için. Toprak hazırlama döneminde bazı sıkıntılar yaşandı. Ama yağışlar zamanında geldi. Normal şartlarda bizim tavsiyemiz Nisan ayı başında ayçiçeğinin ekilmesi lazım. Çiftçilerimiz Ramazan Bayramı sonrasında yerlerini hazırlayarak ekimlerini yaptı. Üzerine güzel yağışlar oldu. Bu yağışlar hem buğday için, hem de ayçiçeği için son derece ilaç gibi geldi. Hemen hemen bölgemizde ayçiçeği ekimi tamamlanmış oldu. Çıkışlar gayet güzel. Toprakta bol yağış nem olarak sezona iyi bir şekilde girdik" ifadelerine yer verdi.

"Çok erken ekimlerde bazı endişeler ortaya çıktı"

Çok erken ekimlerde bazı endişelerin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Ayçiçeği, özellikle toprakta çok uzun süre 10-15 günden fazla kaldığı zaman mildiyö dediğimiz köse hastalığı yapıyor. Ama bu toprak sıcaklığı yeteri kadar olduğu için çıkışlar hemen hemen sağlandı. Çok erken ekenlerde bazen mildiyö şikayetleri duyduk. Çiftçilerimiz tarlalarına baksınlar. Mildiyö oranları ne kadar, çok boşluk kalacak mı mutlaka buna bakılmalı. Çünkü ayçiçeği boşluğu çok iyi dolduran bir bitki. İdeal bir verim için tarlada mutlaka en az 5 bin bitki olması gerekiyor" dedi.

Ara çapaların yapılmasının ardından kullanılacak ilaçlarla tarla üzerindeki yabancı otların öldürülmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kaya, tarlanın her yerine ilaç atmak yerine sadece yabancı otların olduğu bölgelere ilaç atılmasını tavsiye etti.

İlaçlama yaparken hangi çeşidin hangi ilaca dayanıklı olduğunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, Alt gübreleme yapılmadıysa özellikle ayçiçeği diz boyunda olduğunda mutlaka azotlu üst gübrelemenin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Üst gübreleme yapacak çiftçilere mutlaka yağışları da takip etmesi önerisinde bulunan Prof. Dr. Kaya, erken ekim, yağışlar ve aşırı sıcakların olmamasından kaynaklı sezona güzel bir başlangıç yapıldığını Böyle devam ederse ayçiçeğinde iyi bir gelişme ve üretim sezonu beklediklerini dile getirdi.