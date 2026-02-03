Prof. Dr Muammer Aksoy'un Adı, Ayvalık'ta Yaşatılacak

(BALIKESİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı, akademisyen, siyasetçi ve yazar Prof. Dr. Muammer Aksoy'un adı, ADD Ayvalık Şubesi içerisindeki salona verildi.

Ankara'daki evinin önünde 31 Ocak 1990'da uğradığı suikast sonucu yaşamdan koparılan Prof. Dr Muammer Aksoy'un adı, ADD Ayvalık Şubesi içerisindeki salona düzenlenen törenle verildi.

Törene katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atatürk ilke ve devrimlerine ömrünü adamış, aydınlanma mücadelesinin simge isimlerinden Prof. Dr. Aksoy'un adının Ayvalık'ta yaşatacak çok anlamlı bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Ergin, "ADD şube binası içerisindeki salona Muammer Aksoy adının verilmesinin, geçmişe duyulan saygının ve geleceğe olan borcumuzun bir ifadesidir. Ayvalık, her zaman aydınlanmanın, özgür düşüncenin ve Cumhuriyet değerlerinin yanında olmuştur; olmaya da devam edecektir" dedi.