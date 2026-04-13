Prof. Dr. Orhan Şen'den Kuraklık ve Süper El Nino Uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi bekleyen kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Şen, yağışlı günlerin geride kalacağını ve yaz aylarında yağışların normallerin altında seyredeceğini belirtti. Ayrıca, sonbahar ve kış aylarında 'Süper El Nino' etkisinin beklendiğini söyledi.

Şen, İstanbul ve İzmir'deki yüksek baraj doluluk oranlarının rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak, iki yıl üst üste kuraklık yaşanması durumunda riskli seviyelere inilebileceğini ifade etti. Süper El Nino'nun dünyadaki meteorolojik parametreleri değiştireceğini ve Türkiye'nin bu küresel değişimden etkileneceğini ekledi.