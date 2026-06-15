Prof. Dr. Resul Çekin'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Prof. Dr. Resul Çekin'in Cenazesi Defnedildi

Prof. Dr. Resul Çekin\'in Cenazesi Defnedildi
15.06.2026 15:35
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Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin, düzenlenen törenle defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin'in cenazesi toprağa verildi.

Rektörlük bahçesinde düzenlenen törene, Çekin'in ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.

Rektör Turabi, törende yaptığı konuşmada, Çekin'in aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çekin'in üniversite camiasında sevilen bir isim olduğunu belirten Turabi, "Nezaketi, zarafeti, beyefendiliği ve her sorunu tatlı dille çözen yapıcı karakteriyle bu kampüsün adeta neşesi ve huzuru olmuştur." dedi.

Daha sonra Çekin'in cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Resul Çekin'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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