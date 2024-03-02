Prof. Dr. Serpil Sancar, Türk Kadınlar Birliği\'nin 100. kuruluş yıl dönümünde konferans verdi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Serpil Sancar, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından birliğin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Siyasetin Cinsiyeti" konulu konferans verdi.
Şubeden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuşan Sancar, kadınların haklarının kullanması ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan örnekler verdi.
Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında eşitlik konusundaki çalışmaların özellikle tek eşlilik, miras, boşanma, meslek seçimi gibi medeni haklar konusunda yapıldığını ve 1926'da Medeni Kanun'un kabul edildiğini anlattı.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu da Türkiye'nin köklü kadın örgütü olan birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
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Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
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TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, son teknoloji mobilite cihazlarının artık tamamıyla farklı bir zihniyetle tasarlanması gerektiğini belirterek, bağlılık ve uzaktan tanı teknolojisinin önemine dikkat çekti. Karakaş, yeni mobilite sektöründe boyutun önemini yitirdiğini ve işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, startupların ve yeni şirketlerin getirdiği teknolojilerin insanların yaşam kalitesini artırdığını söyledi.
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