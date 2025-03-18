Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki Gösterdi

(ANKARA) - Anayasa Hukukçusu Prof.Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Özsoy Boyunsuz, "İdari işlem açık ve ağır bir hukuka aykırılıkla malul olmadıkça ancak kısa bir süre içinde idarece geri alınabilir. Bu olmamış, okumuş mezun olmuş. Kazanılmış hak olmuş" ifadelerini kullandı.

Anayasa Hukukçusu Prof.Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararına tepki gösterdi. Prof. Dr. Boyunsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diploma, yatay geçiş yapılır yapılmaz verilmiyor. Geçiş üzerine herkes gibi okuyor, sınava giriyor. İdari işlem açık ve ağır bir hukuka aykırılıkla malul olmadıkça ancak kısa bir süre içinde idarece geri alınabilir. Bu olmamış, okumuş mezun olmuş. Kazanılmış hak olmuş."