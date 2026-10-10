Prof. Dr. Yavuz, Akdeniz'de 36 milyona varan kuşun yasa dışı öldürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Yavuz, Akdeniz'de 36 milyona varan kuşun yasa dışı öldürüldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz, Akdeniz'de her yıl 36 milyona varan kuşun yasa dışı öldürüldüğünü ya da yakalandığını belirtti. Yavuz, 46 ülkenin yüzde 83'ünün Roma Stratejik Planı önlemlerini uygulamadığını, göçmen kuşlar için ortak sorumluluk gerektiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, göçmen kuşların korunması için tüm göç yolu boyunca ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Yavuz, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BirdLife International, EuroNatur ve Tour du Valat'ın yaptığı araştırmalara göre, Akdeniz havzasında göçmen kuşların yasa dışı öldürülmesi ve yakalanmasının ciddi boyutlara ulaştığının ortaya konulduğuna dikkati çekti.

BirdLife International ve EuroNatur tarafından "Kuşların Yasa Dışı Öldürülmesi" raporunun hazırlandığını aktaran Yavuz, "Akdeniz'de her yıl 36 milyona varan kuş yasa dışı yollarla ya öldürülüyor ya da yakalanıyor. Akdeniz havzasındaki 46 ülkenin yüzde 83'ü, kuşların yasa dışı öldürülmesini ve yakalanmasını 2030 yılına kadar en az yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Roma Stratejik Planı kapsamında gerekli önlemleri henüz hayata geçirmedi. Uluslararası kuruluşlar olarak yasal boşlukların giderilmesi, bilimsel izleme çalışmalarının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve ülkeler arasında daha etkili işbirliği sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Göçmen kuşların korunmasının tek bir ülkenin alacağı önlemlerle mümkün olamayacağına işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasında uzanan önemli kuş göç yolları üzerinde bulunuyor. Göçmen kuşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için üreme, göç ve kışlama alanlarının tamamında etkili koruma önlemlerinin alınması gerekir. Özellikle göç sırasında kullanılan sulak alanları kuşların dinlenmeleri, beslenmeleri ve yolculuklarına devam edebilmek için gerekli enerjiyi depolamaları açısından hayati önem taşıyor. Göçmen kuşların korunmasında yasa dışı avcılığın ve kuş yakalamanın önlenmesi kadar doğal yaşam alanlarının korunması da önemlidir. Göçmen kuşlar siyasi sınırları tanımıyor. Bir ülkede korunan bir kuş, göç yolculuğu sırasında geçtiği başka bir ülkede yasa dışı avcılık veya yakalama nedeniyle yaşamını kaybedebiliyor. Bu nedenle göçmen kuşların korunması, tüm göç yolu boyunca ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesini gerektiriyor."

Türkiye'nin, Kızılırmak Deltası gibi önemli konaklama alanlarında yürütülen bilimsel izleme çalışmalarının kuşların ekolojik gereksinimlerini anlamak ve etkili koruma önlemleri geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, bir ülkede sağlanan koruma başarısının ancak aynı göç yolu üzerindeki diğer ülkelerde de benzer önlemlerin alınmasıyla kalıcı hale gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
AS RomaGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:54:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Yavuz, Akdeniz'de 36 milyona varan kuşun yasa dışı öldürüldüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei