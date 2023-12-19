Prof. Dr. Yusuf Demir: "Türkiye su zengini değil"

BOLU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Türkiye'yi yıllarca bize yanlış anlattılar. Türkiye'yi su zengini diye anlattılar. Türkiye su zengini falan değil. Türkiye su fakirliği sınırında bir ülke" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde "Suyun Önemi ve Sürdürülebilirliği" konulu panel düzenledi. BAİBÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele onlarca öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Yusuf Demir, suyun tükenme riskini artıran etkenlere dikkat çekti.

Prof. Dr. Yusuf Demir, "Dünyanın 4'te 3'ü su ama bu 4'te 3'ünün tamamı kullanılabilir bir su değil. Büyük çoğunluğu tuzlu su. Kullanabilecek tatlı su oranı dünyada yüzde 3. Peki, bu yüzde üçlük suyu kullanabiliyor muyuz? Onu da kullanamıyoruz. Büyük çoğunluğu ya buzulların altında ya göllerin, denizlerin altında. 8 milyar insanı şu anda kullanabildiği su 0.0003. Var olan su. Bu suyun dünyadaki dağılımı da çok enteresan. Bazı kıtalarda fazla su varken bizim bulunduğumuz coğrafya oldukça sınırlı. Türkiye'yi yıllarca bize yanlış anlattılar. Türkiye'yi su zengini diye anlattılar. Türkiye su zengini falan değil. Türkiye su fakirliği sınırında bir ülke. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için 8 bin metreküp kişi başına su kullanabilmesi lazım"