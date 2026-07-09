Protesto: Amazon CTO'su Binlerce Dolar Kazanıyor - Son Dakika
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Protesto: Amazon CTO'su Binlerce Dolar Kazanıyor

09.07.2026 15:07
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Filistin destekçileri, Amazon'un CTO'su Vogels'in sunumu sırasında protesto düzenledi.

Filistin destekçileri, İsrail'e yapay zeka ve bulut bilişim teknolojileri sağlayarak Gazze'deki saldırılara destek vermekle suçladıkları Amazon Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) Werner Vogels'in sunumunu protesto etti.

Filistin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Komitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya göre, Vogels, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "AI for Good" (İyilik İçin Yapay Zeka) Zirvesi'nde sunum yaptı.

Etkinlik sırasında Filistin destekçileri, Amazon ve Google başta olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'e sağladığı yapay zeka ve bulut bilişim hizmetlerine tepki gösterdi.

Sahneye çıkan göstericilerden biri, üzerinde "Apartheid için teknoloji yok" yazılı pankart açtı. Diğer bir protestocu da Vogels'e hitaben, Amazon'un milyarlarca dolarlık "Nimbus Projesi" ile İsrail'in şirketin sunucularına erişim sağladığını söyledi.

Gösterici, Nimbus Projesi kapsamında geliştirilen teknolojilerin, İsrail ordusunun yapay zeka destekli "Lavender" ve "Where's Daddy?" sistemlerinde kullanıldığını, bu sistemlerin Filistinlilerin tespit edilmesi ve hedef alınmasında rol oynadığını dile getirdi.

Vogels'e "Bundan milyonlarca dolar kazanıyorsunuz. Burada sanki iyilik yapıyormuşsunuz gibi oturuyorsunuz. Sanki yapay zekayı insanlığın yararı için geliştiriyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz." diye seslenen protestocu, "Bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Geceleri nasıl uyuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlilerinin sahneye çıkarak pankart taşıyan protestocuları uzaklaştırdığı sırada konuşmasını sürdüren protestocu, "Buradaki suçluları durdurması gereken sizsiniz. Neden soykırımı kolaylaştırıyorsunuz? Neden masum insanların ölümüne ortak olmaya devam ediyorsunuz?" dedi.

Daha sonra güvenlik görevlilerince sahneden çıkarılan protestocu, görevlilerin kendisine müdahalesine tepki göstererek "Yazıklar olsun Amazon. Nimbus Projesi'ni iptal edin." sloganı attı.

Nimbus Projesi

Nimbus Projesi, veri depolama, toplama, analiz etme, veriler üzerinden motif ve özellik tanımlama ile bu bilgilerden yola çıkarak olası veri ve desen tahminleri yapmayı sağlayan bir bulut bilişim ve makine öğrenimi sistemi olarak tanımlanıyor.

Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Protesto: Amazon CTO'su Binlerce Dolar Kazanıyor - Son Dakika

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