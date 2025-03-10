Protestocular Dronla Filistin Bayrağı Uçurdu

İngiltere'de İsrail'e destek veren firmalara karşı eylemler düzenleyen Palestine Action protestocuları, İngiltere- İtalya ragbi maçının oynandığı Allianz Stadyumu üzerinde dronla Filistin bayrağı uçurdu.

Palestine Action grubundan yapılan açıklamaya göre protestocular, İsrail ordusunun kullandığı dronların yüzde 85'ini üreten İsrail'in en büyük silah şirketlerinden Elbit Systems'la sigorta anlaşması bulunan Allianz'ı hedef aldı.

Eylemciler, uluslararası ragbi turnuvası "Six Nations" kapsamında İngiltere-İtalya maçının 67'nci dakikasında Londra'daki Allianz Stadyumunu üzerinde dronla Filistin bayrağı uçurdu.

Açıklamada, "Elbit'in Filistinlileri öldürmekte ve sakat bırakmakta kullandığı dronlarının aksine bizim dronumuz barış içinde, stadın sahibi Allianz'a, Elbit'i sigortalamayı bırakma mesajını vermek için geldi." ifadeleri kullanıldı.

Elbit'in silahlarını Filistinliler üzerinde denediğine de vurgu yapılan açıklamada, "Allianz'ın sağladığı sigortalar olmasa Elbit, Filistinliler üzerinde test edilen silahlarını İngiltere'de üretemezdi." değerlendirmesine yer verildi.

Palestine Action'ın X hesabında eyleme ilişkin yapılan paylaşımda ise "Allianz, Elbit Systems'ı sigortalamayı bırakana kadar durmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Eylem nedeniyle maç kısa süreliğine duraklasa da karşılaşmaya devam edildi. Maçın spikeri Nick Mullins, söz konusu duraklamayla ilgili, "Maçın biraz önce neden durakladığını merak ediyorsanız, stadyumun üzerinde uçan ve siyasi mesaj veren dron nedeniyle durakladı." açıklamasını yaptı.

Londra'daki Allianz Stadyumu, (Twickenham Stadyumu) geçmişte ev sahipliği yaptığı silah fuarı nedeniyle de protesto edilmişti.

Stadyum önünde toplanan eylemciler, İsrailli silah firmaları ve onunla işbirliği yapan yabancı firmaları ağırlayan fuara izin verdiği için Ragbi Federasyonu ve Stadyum yönetimine tepki göstermişti.