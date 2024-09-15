Protez Saçta Uyuşturucu Yakalandı

Karaman'da bir şüphelinin protez saçının altından uyuşturucu madde çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A. ve F.B'nin Konya'dan Karaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Kılbasan yolu üzerinde durdurulan şüphelilerin aracında uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Yapılan üst aramasında M.A'nın protez saçının altına gizlenmiş 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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