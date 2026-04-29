PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerek yarı final ilk maçında avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Bayern Münih'i 5-4 yendi. İlk gol 17. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla geldi. PSG, 24'te Kvaratskhelia ve 33'te Joao Neves ile öne geçti, ancak 41'de Michael Olise skoru 2-2 yaptı. İlk yarının uzatmalarında Ousmane Dembele'nin penaltı golüyle devre 3-2 sona erdi.

İkinci yarıda PSG, 56'da Kvaratskhelia ve 59'da Dembele ile farkı 5-2'ye çıkardı. Bayern, 65'te Upamecano ve 70'te Luis Diaz ile skoru 5-4'e getirdi, ancak başka gol olmadı. Rövanş 6 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak.

Maçta rekorlar kırıldı: İlk yarıda 5 gol, yarı finallerde en gollü maç (9 gol). PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 100. galibiyete ulaşan ilk Fransız takımı oldu. Harry Kane 13 golle bir İngiliz oyuncunun tek sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı. Kvaratskhelia 15 gol katkısıyla PSG rekoru kırdı. Nuno Mendes, 50 maça ulaşan en genç Portekizli oldu.