PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerek yarı final ilk maçında avantaj yakaladı - Son Dakika
PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerek yarı final ilk maçında avantaj yakaladı

29.04.2026 00:30
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti. Maçta 9 gol atıldı ve bu, yarı finallerdeki en gollü maç oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Bayern Münih'i 5-4 yendi. İlk gol 17. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla geldi. PSG, 24'te Kvaratskhelia ve 33'te Joao Neves ile öne geçti, ancak 41'de Michael Olise skoru 2-2 yaptı. İlk yarının uzatmalarında Ousmane Dembele'nin penaltı golüyle devre 3-2 sona erdi.

İkinci yarıda PSG, 56'da Kvaratskhelia ve 59'da Dembele ile farkı 5-2'ye çıkardı. Bayern, 65'te Upamecano ve 70'te Luis Diaz ile skoru 5-4'e getirdi, ancak başka gol olmadı. Rövanş 6 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak.

Maçta rekorlar kırıldı: İlk yarıda 5 gol, yarı finallerde en gollü maç (9 gol). PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 100. galibiyete ulaşan ilk Fransız takımı oldu. Harry Kane 13 golle bir İngiliz oyuncunun tek sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı. Kvaratskhelia 15 gol katkısıyla PSG rekoru kırdı. Nuno Mendes, 50 maça ulaşan en genç Portekizli oldu.

Son Dakika Güncel PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerek yarı final ilk maçında avantaj yakaladı - Son Dakika

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
SON DAKİKA: PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerek yarı final ilk maçında avantaj yakaladı - Son Dakika
