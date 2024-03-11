Psikiyatri Uzmanı: İntihar haberlerinin doğru bir şekilde verilmesi önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Psikiyatri Uzmanı: İntihar haberlerinin doğru bir şekilde verilmesi önemli

Psikiyatri Uzmanı: İntihar haberlerinin doğru bir şekilde verilmesi önemli

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, intihar haberlerinin doğru bir şekilde verilmesi gerektiğini söyledi. Yenilmez, intihar haberlerinin medyaya özenle hazırlanması ve romantikleştirme eğiliminden kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, intiharların çoğunlukla ruhsal hastalıklar nedeniyle gerçekleştiğini ve tedavi edilebilir olduğunu vurguladı. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise Edirne'de intihar haberlerinin medyaya yansımasında bir sıkıntı olmadığını ifade etti.

11.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, intihar haberinin özendirici olmaması için özenle hazırlanarak servis edilmesi hususunda basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yenilmez, hastanenin konferans salonunda düzenlenen "İntihar haberlerinin basında doğru bir şekilde verilmesi" konulu bilgilendirme toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intiharların 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan eylemler olduğunu belirtti.

Dünyada yılda yaklaşık 800 bin kişinin intihar ederek hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yenilmez, "Yine 15-29 yaş arası genç ölümlerde en sık ikinci neden intiharlar. Bizim için neden önemli, çünkü intiharların yüzde 90'ı ruhsal hastalıklar nedeniyle oluyor. Depresyon, duygu durum bozuklukları, şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik rahatsızlık bir uzmana başvurulduğu taktirde tedavi edilebilir." dedi.

-"Özen gösterilerek haberler servis edilmeli"

Yenilmez, intihar haberlerinin medyaya doğru bir şekilde verilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür haberlerin özenle hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Özellikle medyanın intiharları romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınması gerektiğini belirten Yenilmez, bu tür haberlerin kümülatif etkisinin intihar olaylarını artırabildiğine dikkat çekti.

Medyanın, intiharlara neden olan ruhsal hastalıkların tedavi edilebileceği mesajını vererek, caydırıcı bir rol üstlenebileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise Edirne'de intihar haberlerinin medyaya yansıması konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Yıldırım, basın çalışanlarının intihar haberlerini yaparken gerekli özeni gösterdiklerini vurgulayarak, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Program, katılımcıların soruları ve katkılarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Edirne, Dicle, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psikiyatri Uzmanı: İntihar haberlerinin doğru bir şekilde verilmesi önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
13:41 Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 17:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Psikiyatri Uzmanı: İntihar haberlerinin doğru bir şekilde verilmesi önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement