Psikiyatrist Zoroğlu'nun Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Psikiyatrist Zoroğlu'nun Yargılanması Devam Ediyor

Prof. Dr. Zoroğlu ve 5 sanığın yargılamasına devam edildi; suçlamalar arasında cinsel istismar var.

24.12.2024 21:46
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İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zoroğlu ile tutuksuz sanıklar Ahmet Aktaş, Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Zeynep Akgül katıldı.

Bir kısım müştekiler ile taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, bazı mağdur çocukların ifadeleri Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde alındı.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Psikiyatrist Zoroğlu'nun Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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