Psikososyal Destek Ekibi Tavşantepe\'de Çocukları İnceledi

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'ndeki 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa verdikleri psikososyal desteğin ardından çocukların durumlarına ilişkin hazırladıkları ön raporu Bakanlığa sundu. Ön raporda, "Aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin olduğu" değerlendirmesi yer aldı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırlanan ön raporda, "Çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yapıldı.

Tavşantepe köyündeki çocuklar için "Aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin" ifade edildiği raporda, "Yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları" ifadeleri yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin, yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi. Daha kapsamlı çalışmalar soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.