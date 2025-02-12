Puerto Madero'da Yangın: 100 Kişi Tahliye Edildi

Güncel

BUENOS AİRES, 12 Şubat (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in lüks semti Puerto Madero'da bulunan Renoir Kulesi 2'de yangın çıktı, 11 Şubat 2025.

İtfaiyeciler ve acil durum ekipleri, salı günü Arjantin'in en yüksek üçüncü binası olan lüks gökdelende çıkan yangın sonrası en az 100 kişiyi tahliye etti. (Fotoğraf: Martin Zabala/Xinhua)