Punch'a Binlerce Tebrik Mesajı

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde orangutan şeklindeki pelüş oyuncağa sarıldığı görüntülerle sosyal medyada ilgi gören ve yarın bir yaşını dolduracak makak maymunu Punch'ın sevenleri, doğum günü öncesinde binlerce tebrik mesajı yolladı.

Japonya'da pelüş oyuncakla "anne özlemini" gideren maymun Punch, yarın bir yaşını dolduruyor.

Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, özellikle sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi gören Punch'ın, doğum günü öncesinde yaklaşık 2 bin 500 tebrik mesajı aldığını söyledi.

Bazı mesajların Japonya dışından da geldiğini belirten Yasunaga, bunların Punch için oluşturulan doğum günü sergisinin duvarlarında yer aldığını ifade etti.

Doğumdan sonra annesi tarafından terk edilen makak maymunu Punch'ın "anne özlemiyle" orangutan pelüşüne sarıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüş, internette viral olmuştu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı görülmüştü.